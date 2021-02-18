Защитник «Ювентуса» Данило: «Порту» сыграл так, как и ожидалось

Защитник «Ювентуса» Данило поделился мыслями о поражении команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту» (1:2).
«Это Лига чемпионов. Знали, что нам предстоит сложнейший матч с командой, которая отлично готовится к такого рода встречам. Понимали, что мы не можем допустить ошибки, которые в итоге допустили. «Порту» сыграл так, как и ожидалось. А нам следовало бы знать, что на таком уровне нужно быть готовыми с самого начала», — приводит слова Данило пресс-служба УЕФА.
«Ювентус» играл с «Порту» в гостях и пропустил по голу в начале каждого из таймов. Сначала отличился форвард Мехди Тареми, а затем — его партнёр по атаке Мусса Марега. В концовке матча нападающий Федерико Кьеза отыграл один мяч. Ответная встреча состоится 9 марта в Турине на стадионе «Альянц».
- 18 февраля 2021
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