Сергей Юран: грандам в Кубке России сделали «теплую ванну» — не по спортивному принципу

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран прокомментировал новый формат проведения Кубка России.



«Думаю, мы не должны сюда привязывать еврокубки. Это другой турнир. Если привязывать — тогда какой смысл его проводить? В таком случае пусть Премьер-Лига создаёт свой Кубок. Почему команды ФНЛ должны подстраиваться? Моё мнение: регламент национального Кубка должен быть таким, как в европейских странах, где как играли по одной системе, так и играют. В России же участникам еврокубков предоставили большие преференции. Они ещё и матчи 1/8 финала проводят на своих полях, что совсем минимизирует шансы команд первого дивизиона. Хотя раньше, насколько помню, на ранних стадиях дома играл более низкий по статусу клуб. Нынче же грандам сделали «теплую ванну» — не по спортивному принципу.



Я где-то понимаю это новшество: оно для того, чтобы команды РПЛ выступали в Кубке основными составами. Разговоров на эту тему было много. Но это проблемы тех клубов, у которых не стоит задача выигрывать. Если получалось дойти до полуфинала, тогда уж да, включались. Сейчас всё сделано для Премьер-Лиги. Команды ФНЛ свели между собой уже на первой стадии, тем самым сразу же сократив их количество вдвое», — цитирует Юрана Sportbox.ru.

Сергей Юран рассказал о подготовке «СКА-Хабаровска» к возобновлению сезона