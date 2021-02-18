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«Вроде бы это так». Главный тренер «Тамбова» — о снятии с Кубка России

«Вроде бы это так». Главный тренер «Тамбова» — о снятии с Кубка России
Футбол / Кубок России 0

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал информацию о снятии клуба с Кубка России.

«Что касается информации по снятию с Кубка, то вроде бы это так. Официально мне не сообщали. Но нам же надо куда-то выдвигаться. Заявка у нас закрыта, поэтому, скорее всего, в Кубке участвовать мы не будем. Заявка закрыта из-за запрета на регистрацию игроков. Если её не откроют, то ничего не будет. Очень печально», — сказал Первушин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

«Тамбов», оказавшийся на грани снятия с чемпионата России, по всей видимости, получит финансовую поддержку. Сообщалось, что Российский футбольный союз и Российская Премьер-Лига договорились о финансировании клуба. Речь идёт примерно о 300 млн рублей.

Главный тренер «Тамбова» ответил на вопрос, выйдет ли команда на матч с «Локомотивом»
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