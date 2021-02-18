Тренер «Тамбова» — о возможном снятии клуба с РПЛ: уже денег нет ни на что

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал информацию о снятии клуба с Кубка России.



«По поводу участия в РПЛ говорят, что надо ждать. Честно говоря, не знаю, что там ждать. Возможно, идут переговоры. Пока надежда есть, мы тренируемся в Крымске. Наверное, надо отсюда уезжать, перебираться в Москву. Уже денег нет ни на что», — сказал Первушин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



«Тамбов», оказавшийся на грани снятия с чемпионата России, по всей видимости, получит финансовую поддержку. Сообщалось, что Российский футбольный союз и Российская Премьер-Лига договорились о финансировании клуба. Речь идёт примерно о 300 млн рублей.



«Тамбов» в 19 матчах набрал 13 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге. Лидером соревнований является «Зенит» (41).