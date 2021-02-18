Вратарь «Порту»: мы показали, что «Ювентус» должен нас уважать

Вратарь «Порту» Агустин Маркесин выразил удовлетворение выступлением команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:1), который состоялся накануне, 17 февраля.



«Я очень доволен нашей командной работой. Мы показали, что являемся отличной командой, что соперник должен нас уважать, что никому не следует недооценивать нас. Сегодня мы показали, что играем здесь для достижения больших целей», — приводит слова Маркесина пресс-служба УЕФА.



«Ювентус» играл с «Порту» в гостях и пропустил по голу в начале каждого из таймов. Сначала отличился форвард Мехди Тареми, а затем — его партнёр по атаке Мусса Марега. В концовке матча нападающий Федерико Кьеза отыграл один мяч. Ответная встреча состоится 9 марта в Турине на стадионе «Альянц».

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