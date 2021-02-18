Уткин: после склоки видел Соловьёва трижды. Он обходил меня по самому широкому диаметру

Известный блогер Василий Уткин отреагировал на очередное высказывание телеведущего Владимира Соловьёва в его адрес.



«Вы очень настоятельно меня просите ответить Владимиру Соловьёву, который опять там как-то меня просклонял. Я даже не знал об этом, честное слово, потому что не смотрю. Оказывается, Вова радовался очень сильно тому, что он как стоячего обошёл меня по числу подписчиков. Что я могу сказать по этому поводу, друзья. Я не очень слежу за числом подписчиков, оно для меня очень ценно, но мне представляется, что каждый из вас дорог мне отдельно, а не то, чтобы вас какая-то толпа была. Это первое. Второе, что мне кажется очень важным: Вова, ты соревнуешься с Дудём, во-первых, а не со мной. А во-вторых, Вова, ни один твой выпуск близко не набрал тех показателей, которые набрали мои, когда я тебя полоскал. Как люди любят, когда тебя бьют, правда же? А вот когда ты чем-то хвастаешься — любят гораздо меньше. Ну и наконец третье: мало у человека повода для радости. Гордись, Вова, гордись. Я по-прежнему с мобильным телефоном, а ты по-прежнему со студиями, с халдеями, с твоими бесконечными френчами, с короткими ногами. Всё это по-прежнему при тебе. Давай, вперёд, лезь. Суть дела от этого всё равно абсолютно никогда не изменится.



Вообще знаете, друзья мои, что после той самой знаменитой склоки мы три раза виделись с Владимиром Рудольфовичем? Три раза. Два раза в одном ресторане и ещё один раз в другом. Он обходил меня по самому широкому диаметру. Думаете, он хотел подойти и выяснить отношения, помахать руками, попасть ими мне по лицу? Нет», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

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