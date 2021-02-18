Марио Фернандес: хочу играть только за ЦСКА и закончить карьеру здесь

Защитник ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал продление контракта с клубом. Новое соглашение 30-летнего футболиста рассчитано до лета 2024 года.



«Я счастлив подписать новое соглашение. Перед этим шагом разговаривал с Романом Юрьевичем Бабаевым, у клуба было желание продлить отношения, у меня тоже. Я размышлял об этом, моё мнение таково: хочу играть только за ЦСКА и закончить карьеру здесь. Мы сели, всё обсудили и пришли к этому решению. Теперь год за годом будем смотреть, как будет развиваться ситуация, какова моя физическая форма, до какого момента смогу помогать команде. Если буду осознавать, что вношу свой вклад, приношу пользу — буду продолжать играть. Если настанет момент, когда пойму, что не даю никакой отдачи, тогда закончу с футболом и уйду на пенсию (улыбается)», — цитирует Фернандеса пресс-служба ЦСКА.



Фернандес перешёл в ЦСКА в 2012 году из «Гремио», за который выступал в начале карьеры. В составе московской команды уроженец Бразилии к настоящему моменту трижды стал чемпионом России, завоевал Кубок и три Суперкубка страны. В 2016 году Марио получил российское гражданство, а со следующего года стал вызываться в сборную.

ЦСКА продлил контракт с Марио Фернандесом