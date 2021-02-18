Илья Геркус: в России практически нет частного капитала. Откуда взяться частным клубам?

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о роли государства в российском спорте.
«Возможно, государство неэффективно в спорте, но оно много где неэффективно. Не все сферы общественной жизни приватизируются. Да, на Западе все клубы частные, но там и экономика совсем другая.
Давайте признаем, что у нас экономика с огромным государственным сектором. К сожалению, у нас очень мало отраслей, в которых доминирует частный капитал. Вот в ритейле есть частный капитал, а в авиаперевозках нет, в средствах массовой информации нет, и в большинстве других отраслей его нет. Тогда почему мы решили, что в футболе будет преобладать частный капитал?» — сказал Геркус в подкасте «SILA Права».
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