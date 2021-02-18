Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о состоянии Александра Соболева

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о состоянии нападающего Александра Соболева.



«Соболев готов. Помню игру с Ригой и тот момент. Но буквально через несколько дней мы вернулись в Москву, после чего Александр присоединился к общей группе», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Напомним, нападающий «Спартака» Александр Соболев получил ушиб большеберцовой кости в товарищеском матче с «Ригой» (4:0). Соболев не смог продолжить матч и покинул поле хромая в сопровождении медиков. Тренерский штаб красно-белых 10 минут не проводил замену, москвичи играли в меньшинстве. Затем вместо Александра на поле вышел Эсекьель Понсе.



«Спартак» набрал в 19 матчах 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Зенит» (41). 20 февраля красно-белые сыграют на выезде с московским «Динамо» в 1/8 финала Кубка России. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Соболев получил ушиб кости и повредил мышцы голени в матче с «Ригой»