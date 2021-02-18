Илья Геркус: Кикнадзе сам может стать жертвой судебных процедур

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о судебном разбирательстве с клубом и роли в нём его преемника Василия Кикнадзе, к настоящему моменту уже покинувшего «железнодорожников».
«Когда я получил иск от «Локомотива», я естественно был расстроен и подавлен. Это был очень сильный удар по мне. Почему был подан этот иск? Я думаю, что это было головокружение от власти. Многие люди не понимают, что власть всегда даётся вместе с ответственностью. Василий Кикнадзе открыл Ящик Пандоры, и поэтому я вполне допускаю ответный удар тех судебных процедур, которые он сам запустил против меня. И многие решения Кикнадзе на посту руководителя «Локомотива» могут ударить по нему ровно таким же способом, каким он хотел ударить по мне», — сказал Геркус в подкасте «SILA Права».
В январе 2020 года «Локомотив» подал иск против Геркуса на сумму 144,6 млн рублей, которая позже была уменьшена до 134 млн рублей. Впоследствии суд отказал клубу в удовлетворении требований. Геркус затем потребовал взыскать с «Локомотива» судебные издержки в размере 1,2 млн рублей. В начале этого месяца стало известно, что стороны заключили мировое соглашение.
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