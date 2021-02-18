Тедеско рассказал, кого бы мог порекомендовать на пост главного тренера «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, кого бы мог порекомендовать на пост главного тренера красно-белых.



«Таких разговоров не было. Если бы меня спросили, я всегда рад помочь «Спартаку». Когда работаешь в клубе, безусловно, узнаёшь людей вокруг, знаешь, что люди хотят видеть.



В июне, когда меня не будет здесь, если нужна будет помощь, я помогу. Здесь много хороших специалистов. Понимаю, что такая ситуация произошла впервые, но у нас сохранятся хорошие отношения.



Могу рекомендовать Хинкеля. Он хороший человек и специалист», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



«Спартак» набрал в 19 матчах 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Зенит» (41). 20 февраля красно-белые сыграют на выезде с московским «Динамо» в 1/8 финала Кубка России. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

«Если будет возможность, мы хотим играть». Главный тренер «Спартака» — о матче с «Динамо»