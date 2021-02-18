Вагнер Лав: единственный в ЦСКА, с кем я поддерживаю связь, – переводчик Максим

Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав рассказал о времени выступления в ЦСКА, а также об общении с представителями клуба.



«В ЦСКА меня отлично приняли. В клубе я чувствовал себя очень комфортно. Я очень доволен, что все эти годы прожил в Москве и нам удалось добиться всех тех результатов, титулов и побед.



Единственный, с кем я поддерживаю связь, – Максим, который работал в ЦСКА переводчиком. Он очень сильно помог мне обжиться в клубе. Мы с ним иногда переписываемся. Из футболистов – ни с кем, потому что мой русский не так хорош.



Помню довольно мало русских слов: «спасибо», «как дела?» — цитирует Вагнера Лава пресс-служба «Чайки».

Вагнер Лав стал игроком «Кайрата» 8 июля, подписав краткосрочное соглашение. Сообщалось, что Вагнер разорвал контракт с бразильским клубом «Коринтианс», чтобы вернуться в ЦСКА. Бразилец был свободным агентом, поэтому достался казахстанскому клубу бесплатно. В начале ноября «Кайрат» впервые за 16 лет стал чемпионом Казахстана. В 13 матчах чемпионата страны Вагнер забил 7 мячей (3-й результат сезона) и отдал 3 голевые передачи (2-й результат).