Вагнер Лав – «Чайке»: скажите вашему президенту, чтобы мне позвонил

Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав рассказал, что мог бы рассмотреть предложение трансфера от «Чайки».



«В частных клубах лучше организация. Плюс, когда у клуба стабильное финансирование, они могут подписывать более сильных игроков, которые будут помогать решать серьёзные задачи. В государственных клубах с этим бывают сложности.



У «Чайки» хорошие защитники, против которых было непросто играть, но выделить кого-то мне сложно. Со стороны можно увидеть, кто играет лучше, а кто – хуже. Но когда ты находишься на поле, ты должен показывать свои лучшие качества для того, чтобы защитники не смогли тебе помешать.



Никогда не думал о том, чтобы попробовать свои силы в ФНЛ. Честно говоря, я ничего не знаю об этой лиге, но я никогда не говорю «никогда». Может быть, в какой-то момент мне поступит предложение, я соглашусь и сыграю в ФНЛ. Скажите вашему президенту, чтобы мне позвонил», — цитирует Вагнера Лава пресс-служба «Чайки».

Вагнер Лав: единственный в ЦСКА, с кем я поддерживаю связь, – переводчик Максим