«Ощущения — -15 градусов». Крал — о сложностях подготовки к матчу с московским «Динамо»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал поделился сложностями подготовки к матчу 1/8 финала Кубка России с московским «Динамо». Красно-белые проводят тренировку при температуре -15 градусов.



«Ощущения — -15 градусов», — написал Крал в своём «твиттере».

Крал перешёл в «Спартак» в 2019 году из пражской «Славии». Сумма трансфера составила € 12 млн. В сборную Чехии Алекс вызывается с прошлого года. В нынешнем сезоне в 19 матчах Российской Премьер-Лиги хавбек отдал 3 результативные передачи.



«Спартак» набрал в 19 матчах 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Зенит» (41). 20 февраля красно-белые сыграют на выезде с московским «Динамо» в 1/8 финала Кубка России. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.