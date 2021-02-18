Семак: никто не мог предположить, что будет так холодно. Сборы планируются за полгода

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, что команда вынуждена тренироваться в Санкт-Петербурге, несмотря на холода.
«Сборы планируются заранее, за полгода. Никто не мог предположить, что сейчас будет настолько холодно. В последние годы зима нас приучила к более комфортным условиям для тренировочных занятий. Но все занятия, которые были, мы проводили на улице. И только тогда, когда на улице оказалось совсем сложно, мы сделали тренировку на нашем стадионе. Будем готовиться — играть будем здесь, и нужно, чтобы ребята немного почувствовали поле.
Естественно, так газон быстро придёт в негодность, но других вариантов нет — и на базе, и на стадионе обслуживающие организации работают и стараются сделать как можно лучше, но мы понимаем, что с полями всё будет очень и очень сложно до апреля, до мая», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
- 18 февраля 2021
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