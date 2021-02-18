Орлов: что будет с Джикией, если Холанд побежит с ним один в один?

Комментатор Геннадий Орлов назвал одну из главных проблем российского футбола.



«В России нет футболистов, которые быстро бегают. Это вообще провал. В нашей футбольной истории были скоростные игроки: Блохин, Численко, Рейнгольд, Метревели, Беланов. Они бежали как легкоатлеты, как спринтеры, и даже западные защитники не могли за ними угнаться. Сейчас все наши нападающие и полузащитники — тихоходы.



Вы видели вчера Холанда? А Мбаппе? У них же сумасшедший рывок, они на дистанции три метра уходят от защитников. Те ничего не могут сделать. У нас даже в сборной России нет ни одного игрока, который бы обладал скоростью с места. В юношеской сборной таких нет, в молодёжной сборной нет. Вспомните, какие у нас центральные защитники. Семёнов — тихоход. Джикия — тоже не быстрый. Вот Холанд побежит один в один, и что будет с Джикией?



Это очень серьёзная проблема для нашего футбола. Проблема лежит на поверхности, но я не слышу, чтобы кто-то из наших тренеров говорил: «Ребята, где наши скоростные игроки из юношей? Кого вы набираете?» А там рассуждают так: «Этот парень бежит быстро, но он всадник без головы. А мы возьмём того, кто потише, но поумнее». Да пусть он в 13-15 лет бежит как всадник без головы. Это природное качество надо учитывать, собирая детей в команды. Видимо, тренеры об этом даже не знают — такая у них низкая квалификация», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

Орлов: Семак — нормальный человек. Я видел, как он ел курицу