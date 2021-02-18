Виктор Кашшаи отреагировал на информацию об отставке из РФС
Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи прокомментировал информацию о своей отставке, появившуюся в конце прошлого года.
«Как вы можете видеть, я здесь. В прошлом году я пришёл сюда, получив поддержку комитета в работе и в тех вещах, которые мы делали в течение прошлого сезона. Я рад, что нахожусь тут», — передаёт слова Кашшаи корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Кашшаи возглавил судейский департамент РФС в январе прошлого года, сменив на посту другого бывшего арбитра Александра Егорова.
В настоящее время в Российской Премьер-Лиге продолжается перерыв. В турнирной таблице чемпионата лидирует «Зенит», набравший 41 очко в 19 турах. В топ-3 также входят ЦСКА (47) и «Спартак» (35).
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