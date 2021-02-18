«Рубин» разгромил «Ротор»
Казанский «Рубин» одержал победу в товарищеском матче с волгоградским «Ротором». Встреча завершилась со счётом 3:0.
Подопечные Леонида Слуцкого вышли вперёд в начале второго тайма, на 51-й минуте, благодаря автоголу соперника. На 75-й минуте матча полузащитник Денис Макаров удвоил преимущество «Рубина». Окончательный счёт на 86-й минуте установил хавбек казанцев Оливер Абильгор.
«Рубин», набрав 28 очков в 19 турах, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От зоны еврокубков команду Леонида Слуцкого отделяют 5 очков, от зоны стыковых матчей — 14 очков. «Ротор» (14) располагается в зоне стыковых матчей, находясь на 13-й строчке в таблице российского национального чемпионата.
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