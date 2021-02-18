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«Рубин» разгромил «Ротор»

«Рубин» разгромил «Ротор»
Футбол / РПЛ 0

Казанский «Рубин» одержал победу в товарищеском матче с волгоградским «Ротором». Встреча завершилась со счётом 3:0.

Подопечные Леонида Слуцкого вышли вперёд в начале второго тайма, на 51-й минуте, благодаря автоголу соперника. На 75-й минуте матча полузащитник Денис Макаров удвоил преимущество «Рубина». Окончательный счёт на 86-й минуте установил хавбек казанцев Оливер Абильгор.

«Рубин», набрав 28 очков в 19 турах, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От зоны еврокубков команду Леонида Слуцкого отделяют 5 очков, от зоны стыковых матчей — 14 очков. «Ротор» (14) располагается в зоне стыковых матчей, находясь на 13-й строчке в таблице российского национального чемпионата.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
18 февраля 2021, четверг. 15:00 МСК
Рубин
Казань, Россия
Окончен
3 : 0
Ротор
Волгоград, Россия
1:0 Кожемякин – 51' (автогол)   2:0 Макаров – 76'   3:0 Абильгор – 85'
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