«Рубин» разгромил «Ротор»

Казанский «Рубин» одержал победу в товарищеском матче с волгоградским «Ротором». Встреча завершилась со счётом 3:0.



Подопечные Леонида Слуцкого вышли вперёд в начале второго тайма, на 51-й минуте, благодаря автоголу соперника. На 75-й минуте матча полузащитник Денис Макаров удвоил преимущество «Рубина». Окончательный счёт на 86-й минуте установил хавбек казанцев Оливер Абильгор.



«Рубин», набрав 28 очков в 19 турах, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От зоны еврокубков команду Леонида Слуцкого отделяют 5 очков, от зоны стыковых матчей — 14 очков. «Ротор» (14) располагается в зоне стыковых матчей, находясь на 13-й строчке в таблице российского национального чемпионата.