Сергей Семак — о новом формате Кубка России: для «Зенита» это хорошо

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу нового формата проведения Кубка России. Теперь клубы, участвовавшие в еврокубках, будут подключаться к розыгрышу Кубка страны на стадии 1/8 финала.
«Для нас это хорошо, потому что у нас не было практически ни одного свободного окна в осенней части, когда есть еврокубки и чемпионат. Конечно, многие команды, выступающие в Европе, жертвуют Кубком России, потому что невозможно в таком режиме работать, в том числе из-за длинных перелетов, и зачастую играют вторые составы или те футболисты, которые нечасто выходят.
В этом, конечно, для нас большой плюс — нам немного разгрузили календарь, и мы готовы играть. Для команд, которые стартуют раньше, наверное, это не очень хорошая идея. Но учитывая те реалии, которые есть — этот сезон, календарь для клубов, участвующих в еврокубках, это хорошо. Но то, что мы играем на одну игру меньше, не очень нравится командам, которым приходилось проходить некий отбор. Хотя мне кажется, что он не суперсложный», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».
- 18 февраля 2021
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