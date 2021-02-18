Кашшаи рассказал о готовности департамента судейства сотрудничать со спонсорами

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи заявил, что департамент готов работать с коммерческими партнёрами.

«Как вы можете видеть, во многих странах мира, департамент судейства имеет контракты с компаниями. Мы открыты для диалога и считаем, что судьи являются достаточно хорошей группой лиц для предоставления возможностей компаниям. Например, если у команд есть спонсор, то он виден только на матчах этой команды. Судьи же принимают участие во всех матчах, для компании это лучше. Она может рекламировать себя на большую аудиторию. Еще раз повторюсь: мы открыты для диалога. Если кто-то готов сделать предложение, то почему нет? Мы знаем, что судьи в России достаточно популярные персоны, все на них смотрят», — передаёт слова Кашшаи корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.