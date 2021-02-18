Ривалдо: будущее Месси — в «ПСЖ»

Бывший полузащитник «Барселоны» Ривалдо высказался о будущем Лионеля Месси после разгромного поражения сине-гранатовых в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Пари Сен-Жермен» (1:4). По мнению бразильца, будущее нынешнего капитана «Барселоны» именно в Париже.

«В команде нет игроков, которые верят в камбэк. Результат первого матча практически невозможно изменить. Скорее всего, это был последний домашний матч Месси в Лиге чемпионов за «Барселону». Клуб не может дать Месси надежду на завоевание хоть какого-то титула. Его будущее — в «ПСЖ». Тем более теперь он вживую видел их уровень игры на «Камп Ноу». Это команда, с которой Месси сможет бороться за трофеи.

Месси годами брал на себя ответственность за всю команду. В нынешнем сезоне его лучший одноклубник, Луис Суарес, ушёл в мадридский «Атлетико». Это непонятная продажа, которая усилила прямого конкурента», — приводит слова Ривалдо Sport.es.