ПАС с Лодыгиным обыграл «Панатинаикос» в четвертьфинале Кубка Греции

В первом матче 1/4 финала Кубка Греции «ПАС Янина» переиграл «Панатинаикос». Встреча проходила

на стадионе «Панетоликос» в Агринионе и завершилась со счётом 2:1.

На 2-й минуте матча счёт открыл нападающий «Панатинаикоса» Федерико Мачеда. Затем форвард ПАСа Георгиос Памлидис сравнял счёт. Во втором тайме защитник Яннис Каргас вывел клуб из Янины вперёд.

Российский голкипер Юрий Лодыгин провёл на поле всю встречу.

Ответный матч состоится 2 марта на стадионе «Панатинаикоса».

Бывший голкипер «Зенита» Лодыгин стал голкипером ПАСа в январе. Юрий дебютировал за ПАС в матче с АЕК (2:0). Последним клубом Лодыгина был тульский «Арсенал», из которого футболист ушёл 1 августа 2020 года по окончании контракта.