Агент Бэйла: Гарет всё ещё любит «Реал». Вернуться в Мадрид — не проблема для него

Гарет Бэйл не опасается своего возвращения в мадридский «Реал» из лондонского «Тоттенхэма», за который выступает на правах аренды. Об этом рассказал агент 31-летнего валлийца Джонатан Барнетт.
«Он всё ещё любит «Реал». У него нет никаких проблем с клубом, это замечательный клуб. Вернуться в Мадрид — не проблема для Бэйла. В «Реале» просто должны определиться, нужен ли им Гарет, заинтересован ли клуб в его возвращении, будет ли он получать игровое время и так далее. Нужен ли Бэйл «Реалу» — ответ должен дать Зинедин Зидан. Но я не думаю, что тренер хочет его возвращения», — приводит слова Барнетта Goal.
Ранее агент Бэйла заявил, что карьера Гарета близится к концу. Он обеспечил себя на всю оставшуюся жизнь и стал самым титулованным британским футболистом за рубежом, поэтому, вероятно, потерял мотивацию.
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