Кашшаи оценил вероятность работы своей супруги на матчах в России

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи ответил на вопрос, планировала ли его супруга поработать в России судьёй.
«Мы должны быть аккуратны в назначении девушек на матчи. Все они имеют разную квалификацию. Как пример — Пустовойтова Анастасия, она имеет множество международных матчей за спиной. Надежда Горинова является перспективной, но молодой судьёй. Кто-то из девушек работает только в юношеской лиге. С учётом разницы уровней мужского и женского футбола на данный момент мы очень аккуратны в назначении судей.
Мы должны смотреть шаг за шагом, начиная с ПФЛ и ФНЛ, заканчивая уже РПЛ. Конечно, мы бы хотели поддержать их работу и дать возможность работать в мужской лиге. Есть движение на развитие женского футбола, судейства. Как вы знаете, с этого года женщины-судьи в контракт получили возможность иметь ежемесячную выплату, которая будет идти на их подготовку. Двери для них открыты.
Планировала ли моя жена попробовать себя в России судьёй? Нет, мы не хотим смешивать личную жизнь и работу. Моя жена на данный момент в Венгрии, она работает там", — передаёт слова Кашшаи корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
- 18 февраля 2021
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