«Эвертон» установил высокий ценник на Мойзе Кина

Нападающий «Эвертона» Мойзе Кин, который на правах аренды выступает за «Пари Сен-Жермен», может полноценно покинуть мерсисайдский клуб следующим летом. «Ириски» готовы продать его за € 60-70 млн, об этом рассказал инсайдер Фабрицио Романо в своём подкасте.

Контракт Кина с «Эвертоном» истекает в январе 2022 года, но, несмотря на это, «ириски» не готовы снижать его ценник в летнее трансферное окно. Transfermarkt оценивает игрока в € 30 млн.

20-летний итальянец хорошо проявляет себя в ходе нынешнего сезона в составе «ПСЖ». Кин провёл за парижан 29 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 1 результативную передачу. Мойзе также внёс вклад в разгромную победу «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:1). На счету нападающего один гол в этой встрече.