«Эвертон» установил высокий ценник на Мойзе Кина

Нападающий «Эвертона» Мойзе Кин, который на правах аренды выступает за «Пари Сен-Жермен», может полноценно покинуть мерсисайдский клуб следующим летом. «Ириски» готовы продать его за € 60-70 млн, об этом рассказал инсайдер Фабрицио Романо в своём подкасте.
Контракт Кина с «Эвертоном» истекает в январе 2022 года, но, несмотря на это, «ириски» не готовы снижать его ценник в летнее трансферное окно. Transfermarkt оценивает игрока в € 30 млн.
20-летний итальянец хорошо проявляет себя в ходе нынешнего сезона в составе «ПСЖ». Кин провёл за парижан 29 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 1 результативную передачу. Мойзе также внёс вклад в разгромную победу «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:1). На счету нападающего один гол в этой встрече.
- 18 февраля 2021
-
19:07
-
19:03
-
18:46
-
18:43
-
18:29
-
18:14
-
18:09
-
17:57
-
17:52
-
17:40
-
17:34
-
17:26
-
17:21
-
17:19
-
17:11
-
17:10
-
17:05
-
17:03
-
17:00
-
16:55
-
16:43
-
16:40
-
16:38
-
16:28
-
16:20
-
16:06
-
16:03
-
16:00
-
15:57
-
15:56
-
15:20
-
15:02
-
15:00
-
14:47
-
14:45