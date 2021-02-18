«Арсенал» намерен полноценно выкупить Себальоса у «Реала» и Райана у «Брайтона»

Полузащитник Даниэль Себальос и голкипер Мэтью Райан могут подписать полноценные контракты с лондонским «Арсеналом», за который сейчас выступают на правах аренды. «Канониры» намерены выкупить права на игроков у мадридского «Реала» и «Брайтон энд Хоув Альбион» соответственно по окончании нынешнего сезона, информирует The Sun.

«Арсенал» вряд ли осуществит много новых трансферов ближайшим летом, поэтому руководство клуба хочет сфокусироваться на подписании игроков, которые уже выступают в составе «канониров» на правах аренды.

Действующие арендные соглашения Райана и Себальоса с «Арсеналом» рассчитаны до июня 2021 года. Австралийский голкипер провёл в составе «канониров» один матч, он присоединился к команде месяц назад. Transfermarkt оценивает стоимость Мэтью в € 8 млн. Испанский полузащитник защищает цвета «Арсенала» с июля 2019 года, в нынешнем сезоне он провёл за лондонский клуб 25 матчей во всех турнирах. Transfermarkt оценивает стоимость Даниэля в € 32 млн.