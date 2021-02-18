Пирло — о падении Роналду: судье должно было хватить смелости посмотреть повтор

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло после первой встречи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Порту» (1:2) прокомментировал момент с падением Криштиану Роналду в штрафной португальской команды на последних секундах матча.
«Это был чистый пенальти. Я обратился к рефери, он сказал, что матч окончен и ему нет необходимости идти и смотреть видеоповтор. Думаю, даже после игры у арбитра должно было хватить смелости пойти и посмотреть повтор», — цитирует Пирло 90min.
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» принимал «Ювентус». Встреча прошла на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Уже на 2-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Порту» Мехди Тареми. В начале второго тайма, на 46-й минуте, форвард Мусса Марега упрочил преимущество португальской команды в счёте. Результативную передачу отдал защитник «Порту» Вилсон Манафа. На 82-й минуте нападающий Федерико Кьеза сократил отставание «Ювентуса».
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