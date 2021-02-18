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«Краснодар» — «Динамо» З: онлайн-трансляция матча Лиги Европы начнётся в 20:55

«Краснодар» — «Динамо» З: онлайн-трансляция матча Лиги Европы начнётся в 20:55
Футбол / Лига Европы 0
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Сегодня, 18 февраля, состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА «Краснодар» — «Динамо» Загреб. Встреча пройдёт на стадионе «Краснодар». Начало матча — в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Краснодар» — «Динамо» Загреб.

Матч обслужит бригада арбитров из Польши, которую возглавит Бартош Франковски. Ассистенты — Марцин Бонек и Якуб Винклер. Резервный судья — Кжиштоф Якубик.

Ответный матч состоится 25 февраля в Загребе (Хорватия). Действующим обладателем титула является «Севилья». Испанская команда в финале турнира переиграла миланский «Интер». «Краснодар» попал в 1/16 финала Лиги Европы, заняв третье место в группе Е Лиги чемпионов. Загребское «Динамо» заняло первое место в турнирной таблице группы H Лиги Европы.

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