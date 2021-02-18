Орлов: как можно говорить о платном футболе, если 20 млн человек живут за чертой бедности?

Комментатор Геннадий Орлов заявил, что трансляции футбольных матчей в России должны быть бесплатными.

«Как можно сейчас говорить о платном футболе, если у нас официально 20 миллионов человек живут ниже черты бедности? Государство у нас социально ориентировано. В принципе футбол для людей. У нас очень много болельщиков, которые мало зарабатывают. Да, в европейских странах платный футбол. Но какие там пенсии и какие зарплаты? Всё это надо соизмерить. Государство и так помогает, разрешая давать часть бюджетных денег на футбол. Но нужна какая-то более чёткая система. Должно быть больше гибкости, скоординированности», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Ранее Геннадий Орлов назвал одну из главных проблем российского футбола.