Орлов: как можно говорить о платном футболе, если 20 млн человек живут за чертой бедности?
Комментатор Геннадий Орлов заявил, что трансляции футбольных матчей в России должны быть бесплатными.
«Как можно сейчас говорить о платном футболе, если у нас официально 20 миллионов человек живут ниже черты бедности? Государство у нас социально ориентировано. В принципе футбол для людей. У нас очень много болельщиков, которые мало зарабатывают. Да, в европейских странах платный футбол. Но какие там пенсии и какие зарплаты? Всё это надо соизмерить. Государство и так помогает, разрешая давать часть бюджетных денег на футбол. Но нужна какая-то более чёткая система. Должно быть больше гибкости, скоординированности», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
Ранее Геннадий Орлов назвал одну из главных проблем российского футбола.
Орлов: что будет с Джикией, если Холанд побежит с ним один в один?
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