Экс-защитник «Спартака» Гранат подписал контракт с клубом ПФЛ «Олимп-Долгопрудный»

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат стал игроком команды ПФЛ «Олимп-Долгопрудный». Об этом сообщила клубная пресс-служба в «Инстаграме».

«Официально: Владимир Гранат — игрок «Олимпа-Долгопрудный». У нас всё задокументировано», — написала клубная пресс-служба под фото Граната с футболкой новой команды.

Детали соглашения сторон не сообщаются. Ранее 33-летний защитник провёл сборы с «Торпедо» и был близок к подписанию контракта с московским клубом, но сделка сорвалась.

Последним клубом Граната был казанский «Рубин», цвета которого он защищал с 2017 года. В сезоне-2019/2020 33-летний футболист 12 раз попадал в заявку команды на матчи Российской Премьер-Лиги, однако не выходил на поле. 23 июля 2020 года «Рубин» объявил об уходе Граната из клуба в связи с истечением срока действия контракта. Ранее Гранат выступал в составе таких команд, как московское «Динамо», «Ростов», «Спартак», «Сибирь» и «Звезда» Иркутск.