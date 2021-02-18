Экс-защитник «Спартака» Гранат подписал контракт с клубом ПФЛ «Олимп-Долгопрудный»

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат стал игроком команды ПФЛ «Олимп-Долгопрудный». Об этом сообщила клубная пресс-служба в «Инстаграме».
«Официально: Владимир Гранат — игрок «Олимпа-Долгопрудный». У нас всё задокументировано», — написала клубная пресс-служба под фото Граната с футболкой новой команды.
Детали соглашения сторон не сообщаются. Ранее 33-летний защитник провёл сборы с «Торпедо» и был близок к подписанию контракта с московским клубом, но сделка сорвалась.
Последним клубом Граната был казанский «Рубин», цвета которого он защищал с 2017 года. В сезоне-2019/2020 33-летний футболист 12 раз попадал в заявку команды на матчи Российской Премьер-Лиги, однако не выходил на поле. 23 июля 2020 года «Рубин» объявил об уходе Граната из клуба в связи с истечением срока действия контракта. Ранее Гранат выступал в составе таких команд, как московское «Динамо», «Ростов», «Спартак», «Сибирь» и «Звезда» Иркутск.
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