Киевское «Динамо» упустило победу в матче с «Брюгге»

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы киевское «Динамо» сыграло вничью с «Брюгге». Встреча проходила на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве и завершилась со счётом 1:1.

На 62-й минуте полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский открыл счёт. Буяльский получил пас возле штрафной, сместился к центру и на исполнение пробил в верхний угол ворот — без шансов для Миньоле. Голевую передачу отдал Василий Миколенко.

Спустя пять минут центральный защитник «Брюгге» Брандон Мехеле сравнял счёт. Руд Вормер с углового навесил во вратарскую, Мехеле высоко выпрыгнул и головой переправил мяч в ворота киевлян.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Брюгге» и «Динамо» состоится 25 февраля на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге.