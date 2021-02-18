«Црвена Звезда» — «Милан»: Ибрагимович остался в запасе, Манджукич — в старте
Стали известны стартовые составы «Црвены Звезды» и «Милана» на первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Начало матча — в 20:55.
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович начнёт встречу на скамейке запасных.
«Црвена Звезда»: Борян, Иванич, Дегенек, Панков, Канга, Фальчинелли, Милунович, Петрович, Родич, Бен-Набуан, Гобелич.
Запасные: Попович, Гаич, Бакайоко, Павков, Фалько, Гаврич, Саного, Срнич, Вуканович.
«Милан»: Д. Доннарумма, Эрнандес, Калюлю, Томори, Романьоли, Мейте, Крунич, Беннасер, Кастильехо, Манджукич, Ребич.
Запасные: Тэтэрушану, А. Доннарумма, Калабрия, Далот, Тонали, Чалханоглу, Кьер, Габбиа, Салемакерс, Кесси, Ибрагимович, Леау.
Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Миланом» и «Црвеной Звездой» состоится 25 февраля в Италии.
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