«Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч Лиги Европы

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Стали известны стартовые составы «Реала Сосьедад» и «Манчестер Юнайтед» на первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Встреча пройдёт на нейтральном стадионе — «Альянц» в Турине (Италия). Начало — в 20:55 мск.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Элустондо, Сальдуа, Субельдиа, Мерино, Ильярраменди, Сильва, Оярсабаль, Янузай, Исак.

«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Ван-Биссака, Магуайр, Бейи, Теллес, Фред, Мактоминай, Фернандеш, Гринвуд, Джеймс, Рашфорд.

Ответный матч состоится 25 февраля в Манчестере (Англия). Действующим обладателем титула является «Севилья». Испанская команда в финале турнира обыграла миланский «Интер». «Манчестер Юнайтед» попал в 1/16 финала Лиги Европы, заняв третье место в группе H Лиги чемпионов УЕФА. «Реал Сосьедад» занял второе место в турнирной таблице группы F Лиги Европы.