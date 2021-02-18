«Вольфсберг» — «Тоттенхэм»: стартовые составы. Гарри Кейн — вне заявки

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Стали известны стартовые составы австрийского «Вольфсберга» и английского «Тоттенхэм Хотспур» на первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Встреча пройдёт на нейтральном стадионе «Пушкаш-Арена» в Будапеште (Венгрия). Начало — в 20:55 мск.

«Вольфсберг»: Кофлер, Шерцер, Лочошвили, Бамгартнер, Новак, Спранглер, Верницниг, Линдли, Тафернер, Визингер, Йовелич.

«Тоттенхэм»: Льорис, Доэрти, Дэвис, Алдервейрелд, Дайер, Уинкс, Сиссоко, Моура, Алли, Бэйл, Сон Хын Мин.

Ответный матч состоится 24 февраля в Лондоне (Англия). Действующим обладателем титула является «Севилья». Испанская команда в финале турнира переиграла миланский «Интер». «Вольфсберг» попал в 1/16 финала Лиги Европы, заняв второе место в группе K. «Тоттенхэм» занял первое место в турнирной таблице группы J.