Буффона наказали за богохульство в матче с «Пармой»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон признан виновным в проявлении богохульства во время матча с «Пармой» (4:0).
«Дисциплинарный комитет оштрафовал Джанлуиджи Буффона на 5 тысяч евро, частично приняв ходатайство федерального прокурора, который требовал дисквалификации на один матч. Вратарь «Ювентуса» был привлечён к ответственности за произнесение фразы, содержащей кощунственное выражение, во время матча с «Пармой» 19 декабря», — сообщает пресс-служба Итальянской федерации футбола.
Дисциплинарный комитет Федерации футбола Италии завёл дело в отношении футболиста по подозрению в богохульном высказывании в матче 13-го тура Серии А с «Пармой». Видео этого эпизода не попало в трансляцию, но было размещено в социальных сетях. При этом Буффона оправдали в деле по богохульству в матче с «Интером». Отметим, богохульство считается одним из самых серьёзных ругательств в итальянском языке.
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