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«Краснодар» — «Динамо» Загреб: гости открыли счёт на 15-й минуте

«Краснодар» — «Динамо» Загреб: гости открыли счёт на 15-й минуте
Футбол / Лига Европы 0

Нападающий загребского «Динамо» Бруно Петкович открыл счёт в матче с «Краснодаром».

Петкович забил гол на 15-й минуте встречи, ему ассистировал Мислав Оршич.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Краснодар» — «Динамо» Загреб.

Матч обслуживает бригада арбитров из Польши, которую возглавит Бартош Франковски. Ассистенты — Марцин Бонек и Якуб Винклер. Резервный судья — Кжиштоф Якубик.

Ответный матч состоится 25 февраля в Загребе (Хорватия). Действующим обладателем титула является «Севилья». Испанская команда в финале турнира обыграла миланский «Интер». «Краснодар» вышел в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, заняв третье место в группе Е Лиги чемпионов. Загребское «Динамо» заняло первое место в турнирной таблице группы H Лиги Европы.

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