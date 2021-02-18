Мусаев объяснил, почему «Краснодар» отзаявил Сафонова

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал в эфире Матч ТВ, почему клуб отзаявил вратаря Матвея Сафонова на матчи Российской Премьер-Лиги.



«У него травма. Он ещё не приступил к работе в общей группе. Решили перезаявить его во вторую команду. Наберёт форму, будет тренироваться в общей группе, сыграет 1-2 домашних матча за «Краснодар-2», чтобы прийти в тонус. Только с этой точки зрения. Туда же мы заявили и Стоцкого», — цитирует Мусаева Sport24.

Ранее «Краснодар» исключил Матвея Сафонова из заявки клуба на матчи РПЛ. Сообщалось, что «Краснодар» намерен внести вратаря в заявку второй команды, выступающей в ФНЛ.

Сафонов не был включён в заявку на матч 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо», вместо Матвея на поле в стартовом составе вышел Евгений Городов.