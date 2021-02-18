«Краснодар» сравнял счёт в матче Лиги Европы с загребским «Динамо». Гол забил Маркус Берг

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг сравнял счёт в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо».

Опытный шведский форвард забил гол на 28-й минуте встречи. Берг оказался в нужное время в нужном месте, получил мяч после отскока и нанёс удар в одно касание под перекладину ворот соперника. Голкипер был бессилен.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Динамо» Загреб.

Встречу обслуживает бригада арбитров из Польши, которую возглавил Бартош Франковски. Ассистенты — Марцин Бонек и Якуб Винклер. Резервный судья — Кжиштоф Якубик.



Ответный матч состоится 25 февраля в Загребе (Хорватия). Действующим обладателем титула является «Севилья». Испанская команда в финале турнира переиграла миланский «Интер». «Краснодар», заняв третье место в группе Е Лиги чемпионов, попал в 1/16 финала Лиги Европы. Загребское «Динамо» заняло первое место в турнирной таблице группы H Лиги Европы.