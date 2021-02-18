«Маккаби» Тель-Авив — «Шахтёр» Донецк: стартовые составы команд на матч Лиги Европы

Стали известны стартовые составы «Маккаби» Тель-Авив и донецкого «Шахтёра» на первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Блюмфильд» в Израиле. Начало матча — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Маккаби» — «Шахтёр».

«Маккаби»: Тененбаум, Саборит, Тиби, Эрнандес, Жералдеш, Перец, Рикан, Глазер, Бен-Хаим, Битон, Пешич.

«Шахтёр»: Трубин, Матвиенко, Витау, Кривцов, Додо, Алан Патрик, Степаненко, Марлос, Соломон, Тайсон, Мораес.

Ответный матч состоится 25 февраля в Киеве (Украина). Действующим обладателем титула является «Севилья». Испанская команда в финале турнира обыграла миланский «Интер», который в полуфинале прошёл донецкий «Шахтёр». «Горняки» попали в 1/16 финала нынешнего розыгрыша Лиги Европы, заняв третье место в группе В Лиги чемпионов. «Маккаби» занял второе место в турнирной таблице группы I Лиги Европы.