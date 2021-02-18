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«Краснодар» дома проиграл загребскому «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы

«Краснодар» дома проиграл загребскому «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0
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В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» проиграл загребскому «Динамо». Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:3.

На 15-й минуте счёт открыл форвард «Динамо» Бруно Петкович, ассистировал ему Мислав Оршич. Спустя 13 минут счёт сравнял нападающий краснодарцев Маркус Берг. В начале второго тайма Петкович оформил дубль, голевую передачу вновь отдал Оршич. Виктор Классон восстановил равновесие в счёте, ассистировал ему Берг. Полузащитник Ияйи Атимвен вывел загребскую команду вперёд.

Встречу обслуживала бригада арбитров из Польши, которую возглавляет Бартош Франковски. Ассистенты — Марцин Бонек и Якуб Винклер. Резервный судья — Кжиштоф Якубик.

Ответный матч состоится 25 февраля в Загребе (Хорватия). «Краснодар», заняв третье место в группе Е Лиги чемпионов, попал в 1/16 финала Лиги Европы. Загребское «Динамо» заняло первое место в турнирной таблице группы H Лиги Европы.

Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
18 февраля 2021, четверг. 20:55 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
2 : 3
Динамо З
Загреб, Хорватия
0:1 Петкович – 15'   1:1 Берг – 28'   1:2 Петкович – 54'   2:2 Классон – 69'   2:3 Атимвен – 75'
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