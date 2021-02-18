«Тоттенхэм» обыграл «Вольфсберг» в матче Лиги Европы. На счету Бэйла гол и ассист

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА встретились австрийский «Вольфсберг» и английский «Тоттенхэм Хотспур». Встреча проходила на нейтральном стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась со счётом 4:1 в пользу «шпор».

«Тоттенхэм» обеспечил себе победный результат уже в первом тайме. На 13-й минуте гол забил Сон Хын Мин, на 28-й минуте — Гарет Бэйл, на 34-й — Лукас Моура. Во втором тайме «Вольфсберг» отыграл один гол благодаря реализованному Михаэлем Линдлем пенальти, но уже на 88-й минуте точку в матче своим голом поставил вышедший на замену нападающий «Тоттенхэма» Винисиус Мораис.

Ответный матч состоится 24 февраля в Лондоне (Англия). Действующим обладателем титула является «Севилья». Испанская команда переиграла в финале турнира миланский «Интер». «Вольфсберг», заняв второе место в группе K, попал в 1/16 финала Лиги Европы. «Тоттенхэм» занял первое место в турнирной таблице группы J.