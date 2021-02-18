Бывшая домашняя арена «Ростова» получит название «Стадион Олимп им. Виктора Понедельника»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что стадион «Олимп-2» будет переименован в честь легендарного футболиста Виктора Понедельника.
«Я Виктора Понедельника знал достаточно давно, еще до работы губернатором области. Я считаю, что это достойный, великий футболист, наш уроженец, земляк. Исходя из предложений от клубов, футбольных объединений, фанатов — не забыть Виктора Понедельника, мы действительно — не отказывались от того что один из объектов должен носить его имя. Документ буквально сегодня-завтра может оказаться на подписи. Именем Понедельника мы назовём стадион, который сегодня называется „Олимп-2“, — цитирует Голубева „Интерфакс“.
Стадион «Олимп-2» был построен в 1930 году как стадион завода «Ростсельмаш». «Ростов» проводил на нём домашние матчи до 2018 года, когда ввели в эксплуатацию «Ростов Арену».
Виктор Понедельник ушёл из жизни 5 декабря в возрасте 83 лет.
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