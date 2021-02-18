Тренер «Динамо» З: «Краснодар» — сильная, агрессивная команда. Победить её очень приятно

Главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич прокомментировал победу в матче 1/16 финала Лиги Европы с «Краснодаром» (3:2).



«Краснодар» — очень сильная и агрессивная команда. Победить такого оппонента очень приятно, тем более что впервые в истории хорватская команда выиграла в России. Тем не менее мы сделали только половину дела. В Хорватии будет ещё один матч, который может сложиться по-другому. Впрочем, не стоит отрицать, что гостевая победа со счётом 3:2 — это очень хороший результат», — приводит слова Мамича пресс-служба УЕФА.

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» проиграл загребскому «Динамо». Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:3. На 15-й минуте счёт открыл форвард «Динамо» Бруно Петкович, ассистировал ему Мислав Оршич. Спустя 13 минут счёт сравнял нападающий краснодарцев Маркус Берг. В начале второго тайма Петкович оформил дубль, голевую передачу вновь отдал Оршич. Виктор Классон восстановил равновесие в счёте, ассистировал ему Берг. Полузащитник Ияйи Атимвен вывел загребскую команду вперёд.