Тренер «Динамо» З: хочу поблагодарить человека, который создал «Краснодар» и такой стадион

Главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич поделился впечатлениями от матча 1/16 финала Лиги Европы с «Краснодаром» (3:2).



«Несмотря на пропущенные голы, я думаю, мы хорошо себя показали. Сейчас мы немного отдохнём после матча и начнём подготовку к ответной игре в Загребе. Мы знаем, что Петкович — хороший футболист, он провёл отличный матч, забил два гола и много ассистировал. Мы надеемся, что он будет дальше совершенствоваться. Только он может принимать решение касательно его будущего.



Конечно, я доволен реализацией, ведь мы забили три мяча на выезде. Могли ли мы забить ещё? Да, но я вполне удовлетворён результатом и той работой, которую сегодня проделала команда. Хотелось бы поблагодарить клуб и человека, который создал эту команду и такой стадион. Спасибо за возможность сыграть на этом стадионе, для нас это большая честь и радость», — передаёт слова Мамича корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

Тренер «Динамо» З: «Краснодар» — сильная, агрессивная команда. Победить её очень приятно