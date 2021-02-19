Мусаев — о проигрыше «Краснодара»: ещё ничего не потеряно
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал проигрыш в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо» (2:3).
«Плохо начали матч, допускали много ошибок в центре поле, которые приводили к быстрым атакам к нашим воротам. Мы сделали игру комфортной для соперника, создали ситуации, в которых «Динамо» было удобно играть. Во втором тайме было больше хороших отрезков в нашем исполнении. Что-то создавая, мы так же легко позволяли сопернику что-то создавать у наших ворот. Нам необходимо сменить настрой и провести работу над ошибками. Ещё ничего не потеряно, есть ответная игра. Нужно измениться, чтобы пройти дальше», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
«Краснодар» дома проиграл загребскому «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы
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