Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» поборются за защитника «Фиорентины»

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» поборются за защитника «Фиорентины»
Футбол / Англия 0

Защитник «Фиорентины» Никола Миленкович может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 23-летнего серба заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», информирует The Express.

Тренерский штаб «МЮ» видит в Миленковиче идеального партнёра по центру обороны для Гарри Магуайра. Уле-Гуннар Сульшер не рассчитывает в долгосрочной перспективе на Эрика Бейи и Виктора Линделёфа, поэтому хочет подписать нового защитника.

Миленкович отказывается продлевать контракт с «Фиорентиной», поэтому клуб хочет продать его в летнее трансферное окно, чтобы позже не отпускать игрока бесплатно, на правах свободного агента. Transfermarkt оценивает Николу в € 28 млн.

Ранее СМИ связывали «Манчестер Юнайтед» с защитником «Севильи» Жюлем Кунде.

«Манчестер Юнайтед» готов купить защитника «Севильи» Кунде за € 70 млн
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021