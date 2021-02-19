«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» поборются за защитника «Фиорентины»

Защитник «Фиорентины» Никола Миленкович может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 23-летнего серба заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», информирует The Express.

Тренерский штаб «МЮ» видит в Миленковиче идеального партнёра по центру обороны для Гарри Магуайра. Уле-Гуннар Сульшер не рассчитывает в долгосрочной перспективе на Эрика Бейи и Виктора Линделёфа, поэтому хочет подписать нового защитника.

Миленкович отказывается продлевать контракт с «Фиорентиной», поэтому клуб хочет продать его в летнее трансферное окно, чтобы позже не отпускать игрока бесплатно, на правах свободного агента. Transfermarkt оценивает Николу в € 28 млн.

Ранее СМИ связывали «Манчестер Юнайтед» с защитником «Севильи» Жюлем Кунде.