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«Гранада» обыграла «Наполи», матч обслуживала бригада Карасёва

«Гранада» обыграла «Наполи», матч обслуживала бригада Карасёва
Футбол / Лига Европы 0

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Гранада» переиграла «Наполи». Встреча проходила на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде (Испания) и завершилась со счётом 2:0.

На 19-й минуте счёт открыл полузащитник «Гранады» Янхель Эррера, ему ассистировал Кенеди. Спустя две минуты Кенеди забил второй гол испанской команды, голевую передачу отдал Дарвин Мачис.

Встречу обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Ассистенты — Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный арбитр — Владимир Москалёв.

Ответный матч состоится 25 февраля в Неаполе (Италия).

Действующим обладателем титула является «Севилья». Испанская команда в финале турнира обыграла миланский «Интер». «Наполи» вышел в 1/16 финала с первого места в группе F, «Гранада» — со второго места в группе Е.

Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
18 февраля 2021, четверг. 23:00 МСК
Гранада
Гранада, Испания
Окончен
2 : 0
Наполи
Неаполь, Италия
1:0 Эррера – 19'   2:0 Кенеди – 21'
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