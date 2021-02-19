Городов ошибался на выходе, Шапи падал. Фото победы «Динамо» над «Краснодаром» в ЛЕ

Вчера, 18 февраля, в Краснодаре на одноимённом стадионе в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» проиграл загребскому «Динамо». Встреча завершилась со счётом 2:3.



На 15-й минуте счёт открыл форвард «Динамо» Бруно Петкович, ассистировал ему Мислав Оршич. Спустя 13 минут счёт сравнял нападающий краснодарцев Маркус Берг. В начале второго тайма Петкович оформил дубль, голевую передачу вновь отдал Оршич. Виктор Классон восстановил равновесие в счёте, ассистировал ему Берг. Полузащитник Ияйи Атимвен вывел загребскую команду вперёд.



Ответный матч состоится 25 февраля в Загребе (Хорватия). «Краснодар», заняв третье место в группе Е Лиги чемпионов, попал в 1/16 финала Лиги Европы. Загребское «Динамо» заняло первое место в турнирной таблице группы H Лиги Европы.



Лучшие кадры с матча «Краснодар» — «Динамо» З — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Сергея Апенькина.