Мусаев объяснил, почему Сулейманов вышел в стартовом составе на матч с «Динамо» З

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после проигрыша в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо» (2:3) прокомментировал выход Магомеда-Шапи Сулейманова в стартовом составе.

«Стандарты не являются нашей сильной стороной. У нас нет большого количества высоких футболистов, которые бы хорошо играли головой. Мы подарили много моментов сопернику, такого нельзя допускать. Мы готовились и знали слабые места противника, но, к сожалению, никак этим не воспользовались.



Вандерсон на сборах пропустил последние три-четыре дня, у него были небольшие проблемы с мышцами. В последних контрольных матчах Шапи выглядел лучше, чем Вандерсон, он был лучше готов физически. Сегодня предстоял сложный выбор, но мы решили выпустить в старте Сулейманова.



Что касается трансферов, мы не исключаем варианта, что этой зимой клуб приобретёт новых игроков. Зимой крайне сложно вести трансферную политику, никто не намерен прощаться со своими футболистами, так что шансы невелики. Комплектованием команды я доволен», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.