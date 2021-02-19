«Аякс» без Промеса вырвал победу на последних минутах в матче Лиги Европы с «Лиллем»

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА французский «Лилль» принял на своём поле нидерландский «Аякс». Встреча проходила на стадионе «Пьер Моруа» в Лилле и завершилась со счётом 2:1 в пользу амстердамцев.

На протяжении всего матча игровое преимущество было на стороне «Аякса». Первый тайм завершился нулевой ничьей, а во второй половине встречи игра раскрылась. На 72-й минуте нападающий «Лилля» Тимати Уэа открыл счёт. «Аякс» выстрелил дуплетом в концовке встречи. На 87-й минуте пенальти реализовал Душан Тадич, а на 89-й минуте Брайан Бробби забил победный гол.

Ответный матч «Аякса» и «Лилля» состоится 25 февраля в Амстердаме (Нидерланды). Действующим обладателем титула является «Севилья». Испанская команда в финале прошлого розыгрыша турнира обыграла миланский «Интер».